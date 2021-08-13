CNBC: хакеры вернули блокчейн-платформе Poly Network почти все украденные средства

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Хакеры вернули транснациональной блокчейн-платформе Poly Network почти все украденные ранее в виде криптовалюты более $600 млн. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Ранее представители онлайн-платформы сообщили в Twitter, что хакеры "начали возврат средств". Как констатирует телеканал, по состоянию на вечер четверга киберпреступникам оставалось вернуть на счета Poly Network порядка $33 млн.

При этом, как отмечает CNBC, около $258 млн остаются заблокированными на счетах Poly Network. Для разблокировки и последующего перевода средств их владельцам необходимо участие как представителей платформы, так и киберпреступников. По данным телеканала, хакеры готовы будут предоставить необходимые электронные ключи, "когда к этому будут готовы все" вовлеченные стороны.

Во вторник Poly Network подверглась взлому. Злоумышленники сумели вывести $604 млн в криптовалюте, что является крупнейшей по масштабу хакерской атакой в этой сфере. Администрация платформы сообщила, что после первоначального расследования удалось обнаружить уязвимость в системе. В Twitter Poly Network было опубликовано обращение к предполагаемым киберпреступникам, в котором представители блокчейн-платформы требовали вернуть украденные средства.

Poly Network - это транснациональный протокол для обмена криптовалютами, созданный на основе китайского проекта NEO, к которому присоединился ряд других площадок, в том числе из США.