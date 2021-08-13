Минцифры выделит субсидии "Ассоциации документальной электросвязи" на подготовку IT-кадров

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предоставит субсидии из федерального бюджета общественно-государственному объединению "Ассоциация документальной электросвязи" на подготовку IT-специалистов. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Правительство уделяет особое внимание подготовке квалифицированных IT-кадров для цифровой экономики. Профильные вузы будут готовить пул специалистов, которые станут настоящими экспертами в сфере информационных технологий, связи, кибербезопасности и других направлений. Такие специалисты будут хорошо разбираться в особенностях мировой IT-инфраструктуры, развивать российскую цифровую экономику и вносить свой вклад в научный прогресс. Мы поддерживаем IT-компании, в том числе при выводе продуктов на внешний рынок, и заинтересованы в том, чтобы предприниматели учитывали общенациональные цели при развитии своего бизнеса", - пояснил ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Субсидия будет предоставлена на основании соглашения Минцифры и общественно-государственного объединения "Ассоциация документальной электросвязи". Также субсидия предоставляется в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика".

"Правительство Российской Федерации постановляет <…> утвердить прилагаемые правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общественно-государственного объединения "Ассоциация документальной электросвязи" в целях осуществления подготовки специалистов, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для представления интересов Российской Федерации в основных международных организациях, занимающихся развитием инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и обеспечением доверия и безопасности при ее использовании", - отмечается в документе.

В Минцифры ТАСС сообщили, что специалистам предстоит обмениваться опытом с иностранными коллегами и развивать российскую цифровую экономику. Предполагается, что самые успешные выпускники программ будут трудоустроены, в том числе в компании, входящие в ассоциацию. В министерстве добавили, что субсидия направлена на разработку образовательных программ, оплату труда, командировочные расходы, закупку необходимых товаров и услуг, расходные материалы и другое.

Как отметили в Минцифры, в рамках субсидии ассоциация создаст базовую кафедру на базе Московского государственного университета связи и информатики (МТУСИ), где студенты будут обучаться на программах магистратуры.

Обучение можно будет пройти также по программам дополнительного образования. Они рассчитаны на сотрудников госорганов, которые смогут повысить свои компетенции в области цифровых технологий и информационной безопасности. Для обоих форматов (магистратура и дополнительное образование) предусмотрены гранты, компенсирующие 100% стоимости обучения.