"Русал" приостановил процесс разделения активов до прояснения ситуации с налогообложением

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Русал" приостановил процесс разделения активов в связи с введением экспортной пошлины РФ на металлы, вернется к обсуждению после прояснения ситуации с налогообложением отрасли. Об этом сообщил в ходе телеконференции финансовый директор "Русала" Александр Попов.

"План разделения компании в настоящий момент поставлен на паузу. Причина - введение экспортной пошлины правительством РФ", - сказал он.

"Русал" ранее сообщил, что выделит высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру, а сама компания сменит название на Al+. Однако акционеры "Русала" впоследствии не одобрили смену названия компании.

Попов отметил, что компания сможет вновь вернуться к обсуждению разделения активов, как только появится ясность с будущим налогообложением алюминиевой отрасли.

При этом действующие экспортные пошлины РФ также оказывают влияние на масштабную программу модернизации заводов "Русала", сказал Попов.

"Текущее временное дополнительное налоговое давление оказывает влияние на наши планы по модернизации. Это не значит, что мы их откладываем или отменяем всю программу, но есть моменты, которые мы должны решить. Но еще раз, мы надеемся, что эта неопределенность будет разрешена в ближайшие 2-3 недели. Мы в плотном диалоге с правительством о будущем этих экспортных тарифов или иного модифицированного налогового режима", - сказал топ-менеджер "Русала".

При этом в начале сентября правительство будет вносить проект бюджета на будущий год на рассмотрение в Госдуму, и после этого будет тяжело внести в него какие-либо изменения, подчеркнул финдиректор "Русала".

О влиянии регуляторных мер на "Русал"

Ранее в "Русале" заявили, что введение экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию может серьезно повлиять на реализацию инвестиционных проектов компании. В частности, "Русал" может пересмотреть темпы запуска Тайшетского завода, а также рассмотреть консервацию ряда убыточных производств. Заместитель гендиректора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин оценил экономические потери компании от введения пошлин в сотни миллионов долларов.

Кроме того, источник ТАСС, близкий к "Русалу", сообщал, что компания приостановит процесс разделения активов в связи с введением экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию и будет вынуждена провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.