МАХАЧКАЛА, 13 августа./ТАСС/. Дагестан приступил к реализации проекта по бесплатной газификации, информацию о негазифицированных домовладениях единому оператору газификации и включения в план-график необходимо представить к 1 сентября. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики.

"Регион приступил к реализации проекта по бесплатной газификации. О деталях реализации говорили сегодня на совещании в режиме видеосвязи у заместителя председателя правительства Республики Дагестан Манвела Мажонца. В частности, речь шла о негазифицированных домовладениях в газифицированных населенных пунктах Дагестана. Представители министерств и региональных структурных подразделений ПАО "Газпром" отчитались о результатах проделанной работы по обеспечению ускоренной догазификации и обозначили проблемные места", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что особое внимание было уделено необходимости обеспечить в ускоренные сроки сбор информации о негазифицированных домовладениях для ее предоставления единому оператору газификации и включения в план-график к 1 сентября.

Как отмечается, работы по подключению будут носить заявительный характер. Администрации муниципальных образований республики будут проводить сбор данных от граждан для формирования соответствующего реестра.