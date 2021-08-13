"Русал" может позже в 2021 году вернуться к обсуждению обратного выкупа акций

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. "Русал" рассматривает проведение обратного выкупа акций, может вернуться к обсуждению этого вопроса позже в 2021 году. Об этом сообщил в ходе телеконференции финансовый директор "Русала" Александр Попов.

"Это было на повестке сегодня, но не обсуждалось. Это будет, возможно, обсуждено советом директоров позже в этом году", - сказал он.

Ранее совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам компании не утверждать выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2020 г. производство алюминия компанией составило 3,755 млн т, а продажи алюминия снизились до 3,926 млн т (-6%).

Основные акционеры холдинга - En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 25,61%. Free float - 17,51%.