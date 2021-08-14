Россия может выйти на рекордные показатели нефтедобычи к лету 2022 года

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата может быть достигнут в России уже летом 2022 года, а выход на пиковые показатели ожидается в 2023 году. Такой прогноз распространила в пятницу вечером норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

"Недавнее решение альянса ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи дает России возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей. Как показывает анализ, проведенный Rystad Energy, страна идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц - 11,6 млн баррелей в сутки (б/с). После этого добыча в России дополнительно ускорится и пиковый уровень в 12,2 млн б/с будет достигнут к середине 2023 года", - считают в компании.

Ожидается, что рекордно высоким в 2023 году будет и среднегодовой уровень добычи - 12,16 млн б/с. Таким образом за год будет добыто около 600 млн тонн нефти и конденсата при том, что текущий пиковый показатель - 568 млн тонн в 2019 году.

В Rystad Energy отмечают, что в кратко- и среднесрочной перспективе рост добычи нефти будут обеспечивать новые проекты "Роснефти" и "Газпромнефти". Для производителей будет сложно и затратно возобновлять добычу на месторождениях, где она была ранее остановлена в связи обязательствами России по сокращению объемов добываемой нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Страны альянса ОПЕК+, в который входят как сами страны ОПЕК, так и 13 стран-производителей, не входящих в эту организацию, наращивают добычу нефти с мая. Так, они договорились увеличивать производство нефти темпами на 0,4 млн б/с в месяц. Таким образом, они хотят полностью восстановить к сентябрю 2022 года сокращенные в 2020 году уровни добычи нефти.