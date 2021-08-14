Исследование: россияне в I полугодии увеличили траты на интернет и сотовую связь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Средний чек на услуги интернет-провайдеров в РФ в первой половине 2021 года относительно аналогичного периода прошедшего года вырос на 5% и составил 663 рубля, чек за сотовую связь увеличился на 5% и составил 662 рубля. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"При переходе на удаленный формат работы и учебы для многих россиян востребованность бесперебойной сотовой связи и интернет-соединения заметно выросла. Тренд этот в условиях очередной волны коронавируса, судя по всему, актуален и в текущем году - немало работодателей продолжили использовать удобную в текущих условиях "дистанционку", - говорится в исследовании.

В первом полугодии самый высокий средний платеж за услуги интернет-провайдеров оказался у клиентов в возрастной группе 41-50 лет - 733 рубля. У клиентов от 51 до 60 лет - 710 рублей. Россияне в возрасте от 31 до 40 лет за эти услуги платили в среднем 613 рублей, а старше 61 года - 608 рублей. Средний чек в возрастной группе 21-30 лет составил 549 рублей, а у клиентов в возрасте 21 года - 325 рублей.

Самый высокий чек за плату мобильной связи также отмечен у россиян в возрасте от 41 до 50 лет - 729 рублей. Тогда как у клиентов в возрастной группе 51-60 лет - 712 рублей, 31-40 лет - 672 рублей. Клиенты старше 61 года платили за эту услугу в среднем 638 рублей.

Средний чек за интернет с января по июнь 2021 года у мужчин оказался выше, чем у женщин (711 рублей против 596 рублей), как и за услуги мобильной связи (798 рублей против 506 рублей

Для исследования были изучены обезличенные данные по количеству и средним чекам операций по оплате интернета и сотовой связи в мобильным банке.