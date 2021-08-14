Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

НУР-СУЛТАН, 14 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Национального банка республики.

"13 августа 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне "BBB", прогноз "стабильный". Аналитики Fitch Ratings отмечают, что значительный буфер в виде активов Национального фонда и резервов Национального банка позволил экономике Казахстана сохранить устойчивость в условиях пандемии и падения цен на нефть", - говорится в сообщении.

В агентстве указывают на стабильность внешних резервов страны к экономическим шокам 2020 года на фоне высоких доходов от инвестирования активов и роста цен на золото. По оценке Fitch, международные резервы Казахстана по итогам первого полугодия составили 47% от ВВП, что значительно выше аналогичного среднего показателя группы стран с рейтингом "ВBB".

По мнению экспертов, текущее значение инфляции в республике превышает среднее значение показателей государств с рейтингом "ВBB". При этом Fitch указывает, что растущая инфляция в Казахстане вызвана глобальным ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, а также восстановлением внутреннего потребительского спроса.

"Аналитики агентства прогнозируют снижение дефицита текущего счета платежного баланса в 2021 году до 0,7% от ВВП (3,7% от ВВП в 2020 году) на фоне роста цен на нефть и ослабления ограничений добычи ОПЕК+. Fitch Ratings ожидает рост экономики Казахстана на уровне 3,5% в 2021 году и 4% - в 2022 году", - рассказали в Нацбанке.