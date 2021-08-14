В России предложили ввести налоговый вычет для компаний, оплачивающих фитнес сотрудникам

"Фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году, - сообщила она в субботу ТАСС. - Для того, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам".

Фитнес-сообщество рекомендует "отнести к затратам предприятия данные выплаты с целью уменьшения налогооблагаемой базы". По словам Силиной, такая мера позволит мотивировать работодателей превентивно заниматься здоровьем сотрудников и увеличит количество занимающих физкультурой.

Кроме того, организация предложила "внедрить меры поддержки арендодателям, предоставляющим площади под физкультурно-оздоровительные объекты, в виде снижения налогов на имущество и землю". "Данная мера позволит сохранить имеющиеся фитнес-клубы страны и увеличит их количество в будущем", - прокомментировала Силина. Помимо этого, сообщество выступило за увеличение количества доступных оборудованных спортивных площадок в регионах России, "в том числе с помощью готовой концепции народного фитнес-парка, такие парки уже успешно функционируют в нескольких регионах".

Силина отметила, что последние всероссийские опросы россиян, которые провела организация, показали, что сегодня необходимо увеличить количество спортобъектов и оснащенных площадок в регионах, так как "россияне отмечают недостаточное количество объектов для занятий физической культурой и спортом в непосредственной близости к дому".

Собеседница агентства уточнила, что данные предложения внесены в народную программу партии "Единая Россия", которую планируется утвердить 24 августа. Инициативы разработаны участниками региональной экспертной площадки в Ульяновске.

О сообществе

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в которое входят 1 750 фитнес-клубов из 77 регионов, 42 представительства в регионах России, девять профессиональных образовательных учреждений, пять ассоциаций, четыре федерации, 20 спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.