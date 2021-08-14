Кабмин утвердил правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила предоставления льготных субсидий на строительство дорог. В 2021 году на эту меру поддержки выделят 900 млн рублей, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10%.

"Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", - говорится в сообщении.

Также отмечено, что субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. В течение 20 дней должно быть принято положение о работе комиссии.

"Принятое решение повысит темпы дорожного строительства в России, поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов", - уточняет кабмин.