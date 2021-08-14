Первый технологичный коворкинг для предпринимателей открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый в Петербурге технологичный коворкинг для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) открылся в Красногвардейском районе. Об этом в субботу сообщила пресс-служба администрации района.

"Офисное пространство оснащено 22 рабочими местами и помимо привлекательной цены за аренду располагает дополнительными техническими возможностями по печати и сканированию, созданию фото- видео материалов, изготовлению образцов и прототипов продукции с помощью 3D технологий", - говорится в сообщении.

Коворкинг расположен в шаговой доступности от метро "Ладожская" и будет функционировать на базе дополнительного офиса центра "Мой бизнес" по адресу: улица Энергетиков, дом 3, лит. А.