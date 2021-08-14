В Дагестане открыли крупнейшую в регионе фабрику по производству гофротары

МАХАЧКАЛА, 14 августа. /ТАСС/. Крупнейшее в Дагестане предприятие по производству экологически чистого гофрокартона и гофротары для разных отраслей промышленности открыли в Каспийске в субботу, фабрика будет производить около 50 млн кв. м продукции в год, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "ЭКОТАР" Руслан Мурсалов.

"Запустили производство. Предприятие будет производить порядка 50 млн кв. м экологически чистого гофрокартона в год, а также 45-40 млн кв. м упаковки из этого картона", - сказал Мурсалов, добавив, что проект стал крупнейшим в данной отрасли в регионе.

По его словам, выпускаемая продукция предназначена для обувной, кондитерской и ликеро-водочной промышленности, для продукции овощеводства и садоводства и других отраслей, достаточно хорошо развитых на Северном Кавказе.

"Потребность в такой продукции есть, но до сих пор ближайшее крупное производство находилось в Адыгее. Теперь наша фабрика будет самой южной в России. Продукцию будем поставлять в регионы Северного Кавказа, также прорабатываются поставки в Азербайджан и Туркмению", - уточнил руководитель компании.

Он добавил, что реализация проекта началась около года назад, объем инвестиций составил около 250 млн рублей.

Ранее министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов сообщил ТАСС, что новое предприятие расположено на территории индустриального парка "Уйташ". Открытие завода позволило создать 90 рабочих мест. По данным Минэкономики региона, ежегодный объем налогов и платежей в консолидированный бюджет Дагестана при выходе проекта на полную мощность составит порядка 40 млн рублей.