Дегтярев предложил продлить мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для ДФО

ТАСС, 14 августа. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил до декабря 2022 года продлить мораторий на обязательную установку системы "ЭРА-ГЛОНАСС", в том числе на праворульные автомобили, для жителей Дальнего Востока. Правительство предварительно поддерживает эту инициативу, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда в субботу.

"Во время визита председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина в Хабаровский край, посещения Комсомольска-на-Амуре я обращался по этому вопросу. Хочу и к вам, Юрий Петрович [Трутнев, вице-премьер - полпред президента в ДФО], обратиться с вопросом продления на год моратория на оборудование системой "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей. Это касается, в первую очередь, праворульных подержанных японских машин <…> Я бы хотел заручиться вашей поддержкой вплоть до декабря 2022 года продлить мораторий, если это возможно", - цитирует пресс-служба Дегтярева.

Он уточнил, что установка системы приведет к росту цен и создаст дополнительный финансовый барьер для автомобилистов всего Дальнего Востока.

"Мы уже предварительно переговорили с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным по этому вопросу. Михаил Владимирович поддерживает пролонгацию данного решения. То есть мы примем решение о том, что люди на Дальнем Востоке смогут и в следующем году беспрепятственно ввозить праворульные автомобили для личного пользования. Такое решение правительством будет принято", - цитирует пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В декабре 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому жители Дальнего Востока еще год смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки модуля "ЭРА-ГЛОНАСС".