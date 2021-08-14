Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в крупных торговых сетях. Об этом в субботу сообщил источник Forbes .

"Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать", - сообщил источник изданию.

Источник ТАСС в ретейле подтвердил, что совещание в ФАС состоялось 13 августа. По его словам, "ФАС рассматривала разные варианты влияния на торговую наценку".

Ранее ФАС сообщила, что проводит антикартельные проверки сетей "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Лента" и "Магнит". Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров.

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 трлн рублей. Таким образом, штраф для сетей может составить более 600 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 9 августа поручил антимонопольной службе осуществлять мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.