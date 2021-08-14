Глава Забайкалья заявил, что региону нужно 3,6 млрд рублей на создание пожарных частей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Забайкальскому краю необходимо 3,6 млрд рублей на создание пожарных частей, чтобы покрыть большинство населенных пунктов региона. Ранее было принято решение о возведении 40 таких объектов, пока готово только три, сообщил губернатор края Александр Осипов в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

"Нами под руководством МЧС был разработан план, который предусматривает строительство 40 пожарных частей, три пожарные части мы построили <…> Но надо 40. Решение профинансировать 3,6 млрд рублей не принято. Вы в мае 2019 такое поручение давали, пока окончательного решения не выработано. Просили бы, чтобы Вы поручение дали Минфину помочь с созданием пожарных частей", - сказал Осипов.

Глава Забайкалья добавил, что сегодня почти половина населенных пунктов края "не прикрыты нормативным образом силами пожарной охраны и силами МЧС".

Забайкальский край ежегодно сталкивается с природными пожарами. Так, в апреле 2019 года от них сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки и социальные объекты в 17 населенных пунктах. Ущерб составил 1 млрд рублей. В мае 2020 года Путин поручил повысить защищенность региона пожарными подразделениями.

В 2021 году первый в Забайкалье лесной пожар зарегистрировали 24 марта в Акшинском районе на площади 25 га.