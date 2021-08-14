Для строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Власти РФ рассматривают финансирование строительства Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил в субботу министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по строительству СШХ.

"Проект очень важный, нужно в скорейшем режиме приступить к его реализации", - сказал Решетников, отметив, что обсуждаются вопросы финансирования проекта за счет средств ФНБ.

Он также добавил, что этот проект является сложным и капиталоемким. "На сегодня он включает в себя и реконструкцию Северной железной дороги, участка Свердловской железной дороги. Это и средства "Газпрома", это и мост, и концессия. Конечно, он создает большую дополнительную нагрузку на капитал РЖД", - приводятся слова Решетникова в сообщении, опубликованном на сайте правительства ЯНАО.

Строительство СШХ позволит сократить путь более чем на 700 км и уменьшит для грузов время в пути на 2-3 суток.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что мост через реку Обь будет строиться с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что строительство СШХ "придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути".

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.