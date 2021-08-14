{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дуров отметил популярность Telegram в восьмую годовщину появления мессенджера

По словам основателя мессенджера, Telegram стал седьмым среди самых скачиваемых приложений в мире в 2020 году
Павел Дуров Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images
Описание
Павел Дуров
© Manuel Blondeau/AOP.Press/Corbis via Getty Images

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мессенджер Telegram стал седьмым среди самых скачиваемых приложений в мире в 2020 году. Об этом сообщил в субботу основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале в честь восьмой годовщины со дня его появления в магазине AppStore.

На эту тему

"Telegram стал седьмым самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году", - написал он.

Дуров заявил, что Telegram занял такое высокое положение благодаря большому количеству разнообразных опций и комфортному для пользователей интерфейсу.

Он также отметил, что каждая новая функция, которую добавляют разработчики, заставляет его думать о нововведениях, которые еще предстоит применить. Создатель Telegram поблагодарил как пользователей, которые присоединились к нему в начале пути, так и тех, кто скачал мессенджер недавно, за доверие.

Теги
Россия
Для строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБ
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что этот проект является сложным и капиталоемким
Читать полностью