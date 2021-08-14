Дуров отметил популярность Telegram в восьмую годовщину появления мессенджера

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мессенджер Telegram стал седьмым среди самых скачиваемых приложений в мире в 2020 году. Об этом сообщил в субботу основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале в честь восьмой годовщины со дня его появления в магазине AppStore.

"Telegram стал седьмым самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году", - написал он.

Дуров заявил, что Telegram занял такое высокое положение благодаря большому количеству разнообразных опций и комфортному для пользователей интерфейсу.

Он также отметил, что каждая новая функция, которую добавляют разработчики, заставляет его думать о нововведениях, которые еще предстоит применить. Создатель Telegram поблагодарил как пользователей, которые присоединились к нему в начале пути, так и тех, кто скачал мессенджер недавно, за доверие.