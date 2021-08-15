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СМИ: ЦБ Бразилии почти удвоил золотой запас

Он составил 129,7 тонны, сообщила газета Correio Braziliense

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 августа. /ТАСС/. Центральный банк Бразилии с мая практически удвоил золотой запас страны, доведя его до 129,7 тонны. Об этом сообщила в субботу газета Correio Braziliense.

По ее данным, за три месяца регулятор приобрел 62,3 тонны золота на международном рынке. Самое крупное пополнение пришлось на июнь - 41,8 тонны драгоценного металла. В мае ЦБ закупил 11,9 тонны, в июле - 8,5 тонны. Таким образом, золотой запас страны увеличился на 92,4%, а его стоимость в долларах с учетом роста цен на данный актив выросла на 98,5%.

С ноября 2012 года по апрель текущего года ЦБ Бразилии не предпринимал шагов по наращиванию объемов золотого запаса. Международные золотовалютные резервы страны по состоянию на конец июля оценивались в $355,7 млрд. Доля золота увеличилась до 2,1% ($7,596 млрд).

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