Исследование: большинство россиян не довольны своей нынешней работой из-за зарплаты

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Большинство россиян по причине низкой зарплаты не довольны своей нынешней работой. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Текущей работой в данный момент довольны 23% опрошенных жителей России. Чаще всего удовлетворение работой <...> отмечали работники производства и промышленности (17%), транспорта и логистики (11%), сферы IT (9%), образования (8%) и медицины (6%)", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего недовольство работников вызывает низкий уровень заработной платы - это отметили 77% не удовлетворенных условиями работы. Еще 42% респондентов указали на отсутствие возможностей карьерного роста. Чуть меньше недовольства вызывает режим работы - он не устраивает 24% участников исследования. Каждый пятый (20%) опрошенный выразил негативное отношение к руководству компании.

По данным исследования, 19% россиян не удовлетворены решаемыми в процессе работы задачами, 18% - отсутствием свободного времени, 16% - отсутствием обучения, 14% - соцпакетом, а 13% - местоположением работы. 10% опрошенных хотели бы иметь добровольное медицинское страхование (ДМС), а 7% - отношениями с коллегами.

Исследование проводилось в августе текущего года во всех регионах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет.