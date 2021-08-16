"Победа" отказалась от контрактов на самолеты Boeing 737 MAX

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась от контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX, штрафные санкции в условиях запрета эксплуатации воздушных судов в РФ не предусмотрены. Об этом журналистам сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX без штрафных санкций", - сказал он.

Ранее о том, что Utair рассчитывает на сертификацию в РФ самолетов Boeing 737 MAX, планирует обсудить с производителем перспективы исполнения контракта на поставку воздушных судов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов.

Проблемы с Boeing 737 MAX

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После этого эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих лайнеров был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу MCAS.

В октябре 2020 г. EASA признало Boeing 737 MAX достаточно безопасным. Сейчас эксплуатация самолета разрешена в ряде стран, например, в США, Великобритании, Казахстане.

В марте 2021 г. руководитель Росавиации Александр Нерадько сказал журналистам, что вопрос повторной сертификации самолетов Boeing 737 MAX в России будет актуален после нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Ранее Росавиация сообщала, что точных сроков завершения сертификации самолета в России пока нет.

Авиаконцерн Boeing ожидает сертификацию самолета 737 MAX в России в ближайшее время, сообщил в июле 2021 г. гендиректор Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.