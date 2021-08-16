Опрос: почти две трети россиян имеют правильное представление о биометрии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители России стали лучше разбираться в биометрии: доля тех, кто правильно понимает этот термин, в 2021 году увеличилась до 74% с 54% в прошлом году. Это следует из результатов исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

Многие россияне, согласно данным исследования, за последние годы столкнулись с биометрическими методами идентификации личности. Чаще всего респонденты указывали в числе ситуаций, в которых может потребоваться идентификация по биометрии, разблокировку гаджетов, открытие приложений или бесконтактную оплату (84%), доступ в помещения (69%), а также получение банковских услуг в отделении либо через банкомат (65%).

Оказалось, что большинство россиян (51%) уже пользовалось распознаванием по отпечатку пальца. Также опрошенным известны и такие методы идентификации, как распознавание по лицу и по голосу, - ими пользовались 36% и 28% респондентов соответственно. Россияне значительно реже сталкивались с идентификацией по радужной оболочке (8%) или сетчатке глаза (6%), а также по рисунку вен (3%), хотя и слышали о них. Остальные методы биометрии жителям РФ почти не знакомы.

Основная часть опрошенных (46%) затруднилась перечислить организации, занимающиеся сбором биометрических данных. Остальные респонденты чаще всего указывали банки (37%) и правоохранительные органы (21%). В ходе опроса выяснилось, что 39% россиян знает о возможности зарегистрировать биометрию в отделении банка, при этом 30% услышали об этом впервые.

Биометрия представляет собой систему распознавания людей по одной и более физическим или поведенческим чертам (образец голоса, отпечатки пальцев, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т. д.). Она используется, прежде всего, для обеспечения безопасности и упрощения удаленного доступа людей к широкому спектру финансовых и государственных услуг.

"Люди быстро узнают о таких технологиях и быстро начинают их использовать. <…> На этом фоне пользователи все чаще сталкиваются с тем, что им приходится (с их согласия, а иногда и без него) делиться своими персональными данными, включая биометрические, иной личной информацией. <…> Происходит постепенное, но при этом массовое общественное принятие, согласие с данной тенденцией", - приводятся в документе слова заместителя генерального директора НАФИ Тимура Аймалетдинова. Опрос проводился в конце мая - начале июня 2021 года. Было опрошено 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России.