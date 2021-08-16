Мэрия Новосибирска объявила аукцион на право оформления кредита в размере 10 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует заключить контракт на право оформления кредита в размере 10 млрд рублей. Средства планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации.

"Для получения дополнительной ликвидности и обеспечения рефинансирования долговых обязательств мэрии города Новосибирска объявлены аукционы на оказание услуг по предоставлению кредита в форме возобновляемой кредитной линии на общую сумму 10 млрд рублей по фиксированным и плавающим процентным ставкам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что заключение муниципальных контрактов дает право мэрии города Новосибирска при необходимости привлечь кредитные средства в течение действия контрактов по наиболее выгодной процентной ставке на дату получения. Привлеченные средства можно направить на финансирование дефицита бюджета Новосибирска и погашение муниципальных долговых обязательств.

Согласно информации на сайте госзакупок, мэрия планиурет заключить контракты с подрядчиком на два или два с половиной года под 7,5% годовых. Коэффициент вариации ставки равен 2,4%

Совет депутатов Новосибирска утвердил проект городского бюджета на 2021 год с дефицитом в 800 млн рублей, что составляет 1,5% от суммы расходов. По сравнению с прошлым годом дефицит снизился примерно на треть. В апреле в документ внесли поправки, с учетом изменений доходы городского бюджета составили 53,1 млрд рублей, расходы - 53,9 млрд рублей, дефицит - 800,5 млн рублей.