"Известия": Nordwind обязалась продавать авиабилеты стоимостью один рубль

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind указала в своей заявке на предоставление выделенных правительством субсидий для авиаперевозок размер специального тарифа в один рубль, так как хотела гарантированно получить дотации. Если авиакомпания решит отказаться от субсидий и не продавать билеты по рублю, то попадет в черный список и в будущем не сможет претендовать на бюджетные средства, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в отрасли.

"Компании в заявках указали тариф на перевозку одного пассажира в одном направлении. "Северный Ветер" [Nordwind] действительно указал тариф в 1 рубль", - сказал газете представитель Росавиации.

Субсидии были выделены авиакомпаниям в размере 1,35 млрд рублей на перелеты детей до 18 лет с сопровождающими по 45 внутрироссийским туристическим маршрутам. Претендующие на эту дотацию компании должны были подать заявку на участие в отборе с указанием маршрутов направлений перелетов, размер субсидии и специального тарифа, по которому компания готова продавать билет одному пассажиру в одном направлении. Авиакомпании не знали, какую цену заявят конкуренты, и для получения преимущества нужно было установить минимальную стоимость. Отступление от прописанной в заявке цены лишит компанию дополнительных средств, так как стоимость билета была условием выделения субсидий. Поэтому перевозчики должны продавать билеты по той цене, которую указали, отметил источник. Эту информацию изданию подтвердил представитель компании Red Wings ("Ред Вингс"), также получившей дотации.

Nordwind подала заявку на шесть маршрутов: из Калининграда в Воронеж, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Самару, а также в Иркутск с пересадкой в Москве. Предельная субсидия, которую получит компания за перевозку одного человека в одном направлении по этим маршрутам, равна предельной стоимости специального тарифа. Объем выделенных авиакомпании субсидий составляет 229,2 млн рублей. По подсчетам газеты, Nordwind может запустить в продажу примерно 25 тыс. билетов стоимостью один рубль.

Результаты распределения дотаций

Перевозчики заявились на 35 из 45 маршрутов с общим размером субсидий в 1,13 млрд из 1,35 млрд рублей. Только семь авиакомпаний подали заявку и получат семейные субсидии: S7 Airlines выделят 457,8 млн рублей (по 32 маршрутам), "Уральским авиалиниям" - 369 млн (11), Nordwind - 229,2 млн (6), "Аэрофлоту" - 33,9 млн (3), Smartavia - 15,8 млн (1), Red Wings - 12,8 млн (2) и "Азимуту" - 8,4 млн (5), пишет газета со ссылкой на опубликованные Росавиацией результаты распределения дотаций. Сейчас Росавиация заключает с этими компаниями договоры. Перевозчики должны в пятидневный срок запустить продажу билетов по субсидированным маршрутам, рассказал изданию близкий к Минтрансу источник. Низкий интерес авиакомпаний к семейным субсидиям связан с ограниченной категорией граждан, на которых они распространяются, небольшим перечнем маршрутов, а также коротким периодом освоения выделенных дотаций - август-ноябрь, отметил газете источник в крупном перевозчике. Он добавил, что компании до конца года могут не освоить даже 1 млрд рублей, так как из-за начала учебного года в сентябре количество детей в самолетах незначительное и составляет около 7-10%.

Smartavia и Red Wings уже открыли продажу билетов. С 16 августа S7 запустит продажу авиабилетов по более чем 30 маршрутов. На этой неделе билеты начнут продавать и "Уральские авиалинии", сообщили "Известиям в авиакомпаниях. Перевозчики могут снижать цены на билеты, указанные в заявках, а с наступлением низкого сезона авиации - с ноября - будут продавать их по меньшей стоимости, прогнозирует газете источник в крупном перевозчике.