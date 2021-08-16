Архитекторы предложили ввести в Сочи ограничения по строительству гостиниц ниже трех звезд

СОЧИ, 16 августа. /ТАСС/. Союз архитекторов Сочи предлагает запретить на курорте строительство гостиниц ниже трех звезд, либо ограничить территории, где гостиницы этого сегмента могут располагаться. Об этом ТАСС сообщила президент Союза архитекторов Сочи Наталья Захарова.

"Есть мнение сделать так, чтобы гостиницы ниже трех звезд не строились. Другое мнение - градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство", - сказала она.

Захарова пояснила, что в последнее время на градостроительный совет города поступает много проектов строительства гостиниц низкого уровня звездности. Это стало поводом для инициативы.

По данным администрации города, на курорте работают 2 875 объектов размещения, где могут единовременно разместиться более 200 тыс. гостей. Как уточнили ТАСС в департаменте курортов администрации Сочи, из них 251 объект - это гостиницы ниже трех звезд.

Сочи - один из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье популярны программы санаторно-курортного отдыха.