За полгода в Сибири ввели на треть больше жилья

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в регионах Сибирского федерального округа увеличился примерно на треть в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Увеличение зафиксировали в девяти субъектах, за исключением Омской области, сообщили в понедельник журналистам в Сибирском окружном информационном центре.

"С января по июнь текущего года в регионах Сибирского федерального округа ввод жилья вырос на 31,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это четвертое место среди федеральных округов. Увеличение показателя зафиксировали в девяти субъектах федерации округа, за исключением Омской области", - говорится в сообщении.

Лидером по темпам ввода жилья стала Новосибирская область, где построили 738 тыс. кв. м, что на 18,3% больше 2020 года. Наиболее высокие темпы роста зафиксировали в Иркутской области, где ввели 583 тыс. кв. м, это на 79,3% больше, чем в 2020 году. В Красноярском крае в первом полугодии 2021 года сдали 458,7 тыс. кв. м жилья, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем выполненных строительных работ в первом полугодии этого года увеличился в среднем по Сибири на 22% в сравнении с 2020 годом. Рост отмечается в пяти регионах округа. В большей степени на это повлияло увеличение объема выполненных работ в Иркутской области, где в результате строительства второго этапа магистрального газопровода "Сила Сибири" на участке Ковыкта-Чаянда показатель увеличился почти в три раза.

Кроме того, по оценке специалистов, рынок труда СФО постепенно восстанавливается после сложного 2020 года. Уровень общей безработицы в апреле-июне 2021 года в среднем по округу составил 6%, в аналогичном периоде 2020 года - 7,8%. Зарегистрированная безработица на конец июня 2021 года в среднем по округу отмечена на уровне 1,9% при общероссийских 1,6%. Год назад этот показатель составлял 4%, два года назад - 1,3%. В течение июня уровень зарегистрированной безработицы снизился в девяти регионах Сибири.

По состоянию на конец июня 2021 года в службах занятости субъектов СФО на учете стояли 159,8 тыс. человек, что в 2,1 раза меньше, чем год назад. Пособие по безработице в округе получали 108,2 тыс. человек - в 2,8 раза меньше, чем год назад. Количество вакансий в сибирских регионах выросло до 346,5 тыс., это больше, чем месяц или год назад.