"Опора России" предложила Мишустину распространить льготный налоговый режим на Сахалин

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Опора России" предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину распространить на Сахалин преференциальный режим, который планируется создать на Курильских островах. Об этом говорится в письме бизнес-объединения за подписью президента "Опоры России" Александра Калинина (есть в распоряжении ТАСС).

В июле Мишустин совершил рабочую поездку в Сахалинскую область. По ее итогам он поручил представить в правительство до 1 сентября согласованные предложения по созданию на территории Курильских островов преференциального режима, предусматривающего освобождение от уплаты таких налогов и сборов, как налог на прибыль организаций, налог добавленную стоимость, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог на определенный срок, а также предусматривающего таможенную процедуру свободной таможенной зоны, пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6% на определенный срок.

"Опора России" всецело поддерживает данные предложения, которые бесспорно будут стимулировать развитие экономики на Курильских островах, однако считаем целесообразным распространить их действие и на территорию острова Сахалин, где пока что есть лишь территории опережающего развития и преференции касаются только новых предприятий и крупных проектов", - говорится в письме.

Калинин считает, что Сахалин испытывает схожие проблемы с оттоком кадров и сложности с развитием предпринимательства. Однако там есть возможность разместить производства, в том числе высокотехнологичные, отметил он. Комплексное предложение "позволит поддержать в целом предпринимательство региона, которое находится в похожих условиях, и стимулировать его всестороннее развитие", подчеркнул Калинин.

"Надеюсь, что наше предложение о расширении особого налогового режима будет поддержано и учтено при дальнейшей разработке комплекса мер", - говорится в письме.

Ранее Мишустин отмечал, что создание на Курилах режима свободной таможенной зоны поможет предприятиям импортировать необходимое оборудование и другие товары. В свою очередь освобождение инвесторов от части налогов на территории островов, по его словам, коснется основных видов экономической деятельности (за исключением финансово-посреднической работы, производства подакцизных товаров и вылова ценных ресурсов).