Эксперты разделились во мнении о регулировании цен на отели во время крупных мероприятий

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Эксперты, опрошенные ТАСС, не пришли к единому мнению об инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) регулировать цены на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий: часть согласилась с регулятором, но просит дать критерии масштабности, тогда как некоторые эксперты считают антимонопольное регулирование излишним.

ФАС России работает над законопроектом о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий. В ведомстве отметили, что проект федерального закона позволит ограничить рост цен во время таких событий - это снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность услуг гостиниц. Разрабатываемый документ будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли, уточнили в Федеральной антимонопольной службе.

Поводом для разработки законопроекта стали многочисленные жалобы регулятору от граждан. Например, во время проведения Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года ФАС зафиксировала факты роста тарифов на гостиничные услуги более чем на 100%, уточнили в ведомстве.

Проблема не в отельерах

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов признает, что проблема завышения цен есть, однако причина у нее иная. "Если брать конкретно государственные деловые форумы, то половину, если не более, посетителей на них составляют госслужащие и топ-менеджеры корпораций с госучастием. И операторы форумов самостоятельно определяют и перечень аккредитованных отелей, и минимальное количество дней, на которое можно разместиться. Эти-то аккредитованные отели и держат цены в дни мероприятий", - сказал он.

Нужно поставить на контроль расходы государства, потому что "именно оно в данном случае искусственно раскручивает маховик спроса", полагает Титов. По его мнению, здесь нет места для сугубо антимонопольного контроля, поскольку сговор между всеми гостиницами города на период мероприятия невозможен - слишком много собственников. На окраинах всегда остаются доступные номера, есть частный сектор - просто "звездных" гостей они не интересуют, говорит Титов.

"В случае со спортивными мероприятиями нужно просто более точно учитывать масштаб аудитории, и опять же по линии спортивных федераций договариваться о доступности цен для них с владельцами аккредитованных отелей. А сплошное госрегулирование может привести к "советскому" эффекту, когда спрос будет превышать предложение, и люди будут договариваться о заселении за взятку", - сказал он. Титов подчеркнул, что регулировать, в первую очередь, нужно траты государства. А частные спрос и предложение сбалансируются сами, считает он.

Резко отрицательно к инициативе регулятора отнесся председатель комиссии по гостиничному бизнесу московского городского отделения "Опоры России", общественный уполномоченный в столице по вопросам гостиничного бизнеса Игорь Лаврик. "Когда приезжает гость, он ориентируется на "звезды" гостиницы и уже конкретно понимает, какая гостиница предоставляет какую услугу, инфраструктуру, может по сайту посмотреть номера и сравнить цены. Если цены нормальные, он поедет, если цены ненормальные, завышенные - значит он будет искать меньше "звезд", где цены будут ниже или другую гостиницу. Это и есть рыночный механизм", - сказал он.

Цены в период международных спортивных мероприятий могут регулировать региональные органы власти, считает Лаврик. Он привел в пример ЧМ-2018 по футболу, когда столичный Комитет по туризму "регулировал, смотрел и контролировал цены по гостиницам, делал ежедневный мониторинг ценовой политики". "Есть гостиницы, которые аккредитованы для спортсменов, приезжающих на международные [соревнования], а есть гостиницы, которые работают на туристов. И вот здесь по аккредитованным гостиницам была заранее согласованная четкая ценовая политика, которая контролировалась комитетом. По тем [гостиницам], в которые приезжали туристы - там она мониторилась и рекомендовалась не повышать свыше 20-25%", - сказал Лаврик.

По мнению президента Ассоциации отелей города Казани и Республики Татарстан Гульнары Сафиной, рубль дешевый, поэтому возросшая стоимость гостиничных услуг не становится для иностранцев баснословной. "Даже на тот период (ЧМ-2018) не было обратной связи от иностранцев на то, что у нас какие-то там запредельные, заоблачные цены на проживание", - сказала она.

Какие мероприятия считать масштабными

Российские власти уже использовали практику регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг во время сочинской Олимпиады, Кубка конфедераций в 2017 году, ЧМ и ЧЕ по футболу. Эти меры, по данным ФАС России, обусловлены предоставлением РФ Олимпийскому комитету и Международной федерации футбола гарантий о фиксированных ценах на услуги отелей для участников и гостей спортивных мероприятий, закрепленных в заявочной книге. Генеральный директор "Школы гостеприимства и сервиса", член Партии роста Ирина Косогорова положительно оценила эту меру.

"Потому что не все предприниматели, к сожалению, понимают, что уровень цен не должен взлетать до небес в зависимости от спроса. С одной стороны, понятно их желание заработать, с другой стороны мы должны быть в цивилизованном рынке и не забывать о дальнейших отношениях с гостями, быть привлекательными для дальнейшего посещения гостей нашей страны", - сказала она. Косогорова назвала предлагаемую ФАС меру оправданной. По ее мнению, регулирование цен и не дает возможность отельерам "без каких-либо санкций, либо безответственно повышать цены в уже существующих бронях, что тоже бывало".

У руководителя компании "Пир Экспо" (организатор Форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры") Елены Меркуловой инициатива регулятора вызвала неоднозначную реакцию. "С одной стороны, для конечного потребителя будут более адекватные цены на этот период времени. С другой стороны, гостиничный бизнес - это в основном частный бизнес, и получается, что здесь существует определенная проблематика, особенно в сегодняшней ситуации, когда у компаний много убытков, и они таким образом компенсируют свои потери в течение года", - сказала она.

По мнению Меркуловой, регулирование необходимо, но "все должно быть в разумных пределах". Нужно понимать, какие мероприятия подпадают под законопроект ФАС, "чтобы все было прозрачно", отметила она. Однако сегодня сложилась "не та ситуация, чтобы все это делать, потому что гостиничный бизнес находится в тяжелой ситуации", считает Меркулова.

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов так же интересуется, мероприятия какой масштабности имеет ввиду регулятор. "Есть масштаб мероприятия уровня Олимпиады и Чемпионата мира - [здесь], наверное, имеет смысл обозначить какие-то рамки. Но опять же, здесь нужно пойти путем диалога с бизнесом, потому что навязывать цены без обратной связи от бизнеса - это неправильно", - сказал он.

Сабиржанов отметил необходимость критериев масштабности события: если власти будут считать важным любое мероприятие, есть риск возврата к плановой экономике, считает он. Сабиржанов предположил, что при проведении мероприятий оценивается экономический эффект - бизнесу, в свою очередь, нужно понимать, на какие показатели планирует выйти регион и государство. "Тогда мы, к примеру, сможем рассчитывать, что [мероприятие] увеличивает количество загрузки отелей на столько-то процентов и в денежном эквиваленте это примерно столько-то. Мы должны сначала узнать расчеты [властей] и понять, реальны они или не реальны, сможем ли мы от этого мероприятия получить выручку, прибыль или не сможем, и уже, соответственно, донести [свою позицию] до государства", - подчеркнул он.