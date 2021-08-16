Цена литра бензина Аи-92 и Аи-95 в России за неделю выросла на 13 копеек

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 9 по 13 августа 2021 года увеличились на 13 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 46,22 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 также выросли на 13 копеек и составили 49,72 рубля за литр. Цена дизельного топлива возросла на 11 копеек, до 50,45 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 25 копеек, до 46,56 рубля за литр соответственно.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 58 114 рублей за тонну, что на 763 рубля выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены поднялись на 668 рублей - до 58 083 рубля за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Сибирском федеральном округе - на 19 копеек, до 48,95 рубля за литр.

Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 59 671 рубль за тонну, что на 440 рублей выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 431 рубль - до 60 085 рублей за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 821 рубль и достигла 63 144 рубля за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.