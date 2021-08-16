Россия с 27 августа снимет ограничения на рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщили журналистам в понедельник в штабе.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", - говорится в сообщении.

Рейсы в Хургаду и Шарм-юг-Шейх

Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-юг-Шейх - с 5 до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте, заявили в оперативном штабе.

"Также принято решение с 27 августа 2021 года увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе в Египет по маршрутам Москва - Хургада, Москва - Шарм-эш-Шейх с пяти до 15 рейсов в неделю на каждом маршруте из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в город Хургада и город Шарм-эш-Шейх с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.

Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх было возобновлено с 9 августа. Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Авиарейсы на Кипр, в Венгрию и Киргизию

Число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном будет увеличено с 27 августа, проинформировали в штабе.

Количество рейсов по маршруту Москва - Будапешт возрастет с 4 до 7 в неделю, также по рейсу в неделю можно будет совершать из ряда других городов. Число рейсов из Москвы в кипрские Ларнаку и Пафос также будет увеличено до 7, а их других российских городов - до 4 в неделю.

По 7 рейсов в неделю можно будет совершать из Москвы в Бишкек и Душанбе. Кроме того, по рейсу в неделю разрешат из ряда российских городов в столицу Киргизии, а также из российских аэропортов в Душанбе, Худжанд и Куляб.

Авиасообщение с Венгрией и Кипром, которое приостанавливалось из-за пандемии, было возобновлено в июне, с Таджикистаном - в апреле, а с Киргизией - еще в прошлом году.

Авиасообщение с Танзанией

Россия продлевает решение приостановить авиасообщение с Танзанией из-за сложной эпидемической обстановки в этой стране, сообщили в оперативном штабе.

"Оперативным штабом решено продлить до 2 сентября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией с учетом сложной эпидемической обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Танзанией 15 апреля 2021 года в связи с ухудшением ситуации в этой стране. После начала пандемии Танзания стала одной из первых стран, с которой Россия возобновила авиаперелеты с 1 августа 2020 года. В настоящее время международное авиасообщение возобновлено с 53 иностранными государствами.