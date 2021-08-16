Бывшие топ-менеджеры Amazon создали компанию по доставке интернет-покупок для ретейлеров

ХЬЮСТОН, 16 августа. /ТАСС/. Бывшие топ-менеджеры Amazon создали компанию FRONTdoor для доставки покупателям интернет-покупок в магазинах, не работающих через Amazon, сообщает FreightWave.

Директором по стратегии новой компании является Пенни Регистр-Шоу, имеющая многолетний опыт в FedEx, Walmart и Amazon, а директором по развитию - Келли Пикеринг, возглавлявшая работу по развитию сети подрядчиков для доставки отправлений на последней миле в Amazon. В интервью FreightWaves они сообщили, что проект FrontDoor Collective - это сеть, объединяющая небольшие частные транспортные компании для доставки отправлений, основанная на механизме франшизы.

Проект уже имеет более 100 франчайзи, имеющих опыт работы с такими компаниями, как Amazon, и к концу этого года его предполагается расширить до 300 франчайзи. К 2024 году компания намерена оперировать парком из 10 тыс. электромобилей.

"Мы работаем с небольшими компаниями [перевозчиками], у которых нет ресурсов для развития технологий, продаж и маркетинга для расширения своего бизнеса. У них также нет опыта заключения договоров о партнерстве с производителями электромобилей. Благодаря модели франшизы у них теперь будет доступ к этим инструментам, чтобы они могли сосредоточиться на своей сфере компетенций, а именно на доставке", - объяснила Регистр-Шоу.

"Наша цель - обеспечить стабильное качество для клиентов [интернет-магазинов]. Впечатление от доставки в Лос-Анджелесе будет таким же, как и в Омахе, штат Небраска", - сказала Пикеринг.