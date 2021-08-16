FT: ведущие аудиторские компании не хотят заниматься в Британии аудитом с конкурентами

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Большая четверка международных аудиторских фирм Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young и KPMG, работающая в Великобритании, отказалась поддержать планы правительства страны о совместном проведении с менее крупными конкурентами аудита крупных листинговых компаний в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Британские представители четверки проводят аудит 100 компаний с наибольшей капитализацией, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), а также 90% компаний из индекса FTSE 250, состоящего из 101-й по 350-ю крупнейшую компанию LSE.

Цель британского правительства, как отмечает издание, - помочь небольшим фирмам повысить свой потенциал и стать конкурентоспособными на фоне критики крупных игроков в отношении качества целого ряда аудитов, касающихся, в частности, таких компаний, как Carillion и Thomas Cook. В ответ на состоявшиеся в прошлом месяце консультации с общественностью четверка заявила, что не поддерживает предложение правительства об "управляемом совместном аудите" крупных листинговых компаний.

По словам управляющего партнера Deloitte UK Стивена Григгса, компания считает, что совместный аудит создаст практические трудности и удержит компании от листинга в Великобритании. Председатель отдела аудита KPMG в Великобритании Мишель Хинчлифф полагает, что совместные аудиты также могут привести к дублированию работы и увеличению затрат для бизнеса. "Тем не менее мы ранее предлагали принять участие в пилотном проекте и по-прежнему стремимся помочь найти решения этих проблем", - добавила она.

Три года назад отрасль уже обсуждала возможное ограничение "большой четверки" аудитом 80% компаний из 350 крупнейших, однако это предложение так и не было реализовано. Согласно заявлению представителей PwC Financial Times, совместный аудит и ограничения не улучшат качество работы. "Я не уверен, что компании в Великобритании, которые мы проверяем, особенно международные, захотят здесь другого свода правил", - подчеркнул председатель и старший партнер PwC UK Кевин Эллис.