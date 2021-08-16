Минцифры выделит 102 млн рублей на развитие контакт-центра для граждан по соцвопросам

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ выделит 102 млн рублей субсидий "Московскому центру новых технологий телекоммуникаций", на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Проект описывает порядок предоставления субсидии АО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций", на базе которого создан контакт-центр для консультаций граждан по ключевым социальным вопросам.<…> Бюджетные средства на работу центра будут распределены с федпроекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика". Размер субсидии составит 102 млн рублей", - сообщили ТАСС в Минцифры.

Как отметили в министерстве, в 2021 году принято решение продлить работу центра, чтобы обеспечить граждан достоверной информацией о вакцинации, выплатах на детей, действиях при болезни, возможных ограничениях при международных путешествиях и других вопросах.

В министерстве добавили, что по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко Минцифры готовит запрос на изменение паспорта федерального проекта "Информационная инфраструктура", в который предложит включить новый результат - "Акционерным обществом "Московский центр новых технологий телекоммуникаций" обеспечено функционирование контакт-центра по информированию граждан о ключевых социально-экономических вопросах, включая вопросы ограничения распространения новой коронавирусной инфекции".

Контакт-центр создан в 2020 году на базе ПАО "Ростелеком". Как отметили в министерстве, "тогда основная часть консультаций приходилась на вопросы, связанные с ограничением распространения коронавирусной инфекции, поддержкой бизнеса в условиях пандемии и вывозом россиян из-за границы". В Минцифры напомнили, что звонок в контакт-центр бесплатный для граждан со всей России. Получить консультацию можно по телефону Единой горячей линии: 8-800-2000-112.

В пресс-службе "Ростелекома" ТАСС сообщили, что за все время работы операторы контакт-центра обработали более 4,5 млн обращений. Чаще всего звонившие задавали вопросы о симптомах заболевания, средствах защиты и их эффективности, карантине, а также о том, как оформить больничный при коронавирусе. Также было налажено информирование туристов, оказавшихся за границей. "Постепенно тематика работы контакт-центра была расширена другими важными социальными вопросами. Информация, предоставляемая сотрудниками общероссийской горячей линии по коронавирусу, постоянно актуализируется и дополняется", - добавили в компании.