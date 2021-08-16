Минпромторг работает над устранением проблем с поставками электроники на "Автоваз"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ работает над решением проблемы с поставками электронных компонентов на завод "Автоваз", чтобы избежать дефицита автомобилей на рынке, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Министерство промышленности и торговли в курсе ситуации и находится в постоянном контакте с "Автовазом", производителями и поставщиками автоэлектроники. Министерство активно работает над тем, чтобы обеспечить ритмичность поставок и не допустить дефицита автомобилей на рынке", - рассказали там.

Ранее на прошлой неделе тольяттинский автопроизводитель сообщил, что нехватка электронных компонентов, поставляемых компанией "Bosch Самара", продолжает негативно влиять на график производства.

"Автоваз", вышедший из планового корпоративного отпуска 16 августа, также сообщил, что из-за дефицита комплектующих будет на неделю приостановлено производство Lada Granta, а автомобили Lada Niva будут выпускаться в ограниченном количестве.

В компании также отмечали, что "видимость возможности поставок электронных компонентов со стороны "Bosch Самара" на завод в Тольятти на рабочую неделю, начинающуюся с 23 августа, также чрезвычайно сложна".

За последние месяцы автопроизводитель уже несколько раз останавливал выпуск некоторых моделей из-за проблем с поставками электронных комплектующих. "Автоваз" прогнозирует продление глобального дефицита на рынке электронных компонентов до 2022 года.

"Автоваз" - традиционный лидер на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе - июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. штук.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.