В Москве обороты фитнес-клубов в июле выросли на 17,6% относительно показателей 2019 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обороты фитнес-центров Москвы в июле увеличились на 17,6% по сравнению с показателями в июле 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Посещаемость фитнес-клубов, снизившаяся в результате пандемии, вновь набирает обороты. Вместе с этим растет выручка и штат сотрудников фитнес-центров. Обороты спортзалов в текущих ценах в июле уже превысили на 17,6% показатель июля докризисного 2019 года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что за июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6% к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3%. За первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров достиг 5,48 млрд рублей, что на 92,5% превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7% - 2019-го.

Как напомнили в пресс-службе, в прошлом году в связи с противопандемийными ограничениями фитнес-клубы не работали с конца марта до 23 июня. Фитнес-индустрия одной из первых стала вводить новые форматы работы, переведя тренировки в онлайн, клубы разрабатывали специальные онлайн программы и сдавали инвентарь в аренду на время самоизоляции. Многие спортивные клубы замораживали действие карт клиентов на период нерабочих дней, в результате чего сроки продления абонементов сдвинулись на несколько месяцев.

"Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты. Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей. В традиционные месяцы скидочных акций - в ноябре и декабре - обороты выросли соответственно до 827 млн и 838 млн рублей", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

По данным Аналитического центра Москвы, пандемия, хотя и заставила владельцев фитнес-клубов оптимизировать штат, все же не слишком существенно сказалась на численности занятых в отрасли: в 2020 году число рабочих мест сократилось на 0,9% в сравнении с 2019 годом. На конец 2020 года в московских фитнес-центрах работали 2,8 тыс. человек. За три года число рабочих мест в этой сфере выросло на 48,3%. Средняя зарплата сотрудников в фитнес-индустрии за 2020 год увеличилась на 1,3% - до 29,1 тыс. рублей, а за три года ее рост составил 37,3%.