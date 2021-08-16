"Газпром" забронировал лишь 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Газпром" забронировал 19,5 млн кубометров дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь, что однако составило лишь 4,3% от выставленных мощностей на аукцион в понедельник. Это следует из данных платформы RBP.

"Оператор ГТС Украины" в понедельник предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки, торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год (порядка 109,5 млн куб. м в сутки). Однако "Газпром" забронировал лишь 4,3% из предложенных мощностей - 0,65 млн куб. м в сутки или 19,5 млн куб. м в сумме на весь сентябрь.

Ранее в компании "Оператор ГТС Украины" сообщали ТАСС, что "Газпром" не бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.

О ситуации с ценами на газ и прокачкой в Европу

На фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа, цены на газ в Европе продолжают оставаться на высоком уровне. По данным ICE, на прошлой неделе стоимость газа преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м, а на текущий момент цена достигала $567,2 за тыс. куб. м или €47,2 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Прокачка газа по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа" (проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии) также остается низкой - лишь порядка 0,93 млн кубометров в сутки. Прокачка по "Северному потоку" остается на прежнем уровне. "Газпром экспорт" заявил, что продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями.