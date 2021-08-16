Выездной турпоток из России в I полугодии сократился почти в два раза

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Выездной турпоток из России в I полугодии 2021 года сократился почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1,8 млн человек. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Общий выездной турпоток по 15 наиболее массовым направлениям с действующим авиасообщением, принимающих российских туристов, составил в I полугодии 2021 года 1 млн 779 тыс. 445 поездок", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ассоциации, в отчетном периоде 2021 года выездной турпоток год к году сократился почти вдвое (-49,33% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). "Этого сокращения могло бы не быть, если бы в апреле не произошло закрытия основного выездного туристического направления для россиян - Турции, которое длилось до 21 июня 2021 года", - сообщили в АТОР.

В I полугодии 2020 года, когда были в зимние месяцы открыты многие популярные массовые направления, такие как Таиланд и Вьетнам, летали чартеры в ОАЭ и другие страны Персидского залива), туристический поток по открытым массовым направлениям дальнего зарубежья составил 3,512 млн поездок (минимальная оценка Аналитической службы АТОР).

По данным ассоциации, в I полугодии 2021 года почти половина туристических поездок (45,3%) пришлось на Турцию. По сравнению с 2020 годом Турция улучшила свои показатели (+135%), но до допандемийных объемов и ей еще очень далеко. Согласно данным ассоциации, в I полугодии 2021 года Турцию посетили 806,2 тыс. человек. Кроме того, 294,5 тыс. туристов побывали в Объединенных Арабских Эмиратах, 172,3 тыс. человек - на Кипре, 115,5 тыс. - в Египте, почти 92 тыс. - на Мальдивах.

"Многие массовые рынки остаются для россиян закрытыми, но даже массовые направления, доступные для туризма нашим гражданам, из-за ограниченного объема авиаперевозки, не могут дотянуть до допандемийных показателей. Растут лишь нишевые направления", - сообщили в АТОР. Например, в I полугодии 2021 года вырос относительно того же периода 2019 года турпоток на Мальдивы (более чем в три раза), в Танзанию (в 7,8 раз), на Кубу (+8,23%), кратно прирос турпоток на Сейшелы. Однако эти направления далеко не такие емкие, как те, что понесли потери, отметили в ассоциации.

Так, турпоток в Турцию в I полугодии 2021 года сократился в сравнении с тем же периодом 2019 года на 70,6%, в ОАЭ - на 43,1%, на Кипр - на 52,17%, в Сербию - на 26,9%, в Грецию - на 88,12%, в Тунис - на 90,33%, в Хорватию - на 28,4%, в Мексику - на 74%.