Ростехнадзор проверит объекты хранения и транспортирования нефти в терминалах портов РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ростехнадзор готовит список объектов хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов в терминалах портов РФ для проведения внеплановой проверки по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По завершении работы перечень будет представлен в правительство.

"Ростехнадзором подготавливается перечень объектов, на которых осуществляется хранение и транспортирование нефти и нефтепродуктов, находящиеся на территории терминалов морских портов Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

По завершении данной работы ведомство направит в правительство список объектов, в отношении которых необходимо провести внеплановые выездные проверки.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору и Ростехнадзору провести проверку операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов.

Об аварии

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.