Ростехнадзор проверяет соблюдение АО "КТК-Р" требований промышленной безопасности

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Ростехнадзор проводит проверку выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности после разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"На текущее время, в рамках осуществления мероприятий постоянного государственного надзора проводится проверка выполнения АО "КТК-Р" соблюдения требований промышленной безопасности", - отметили в Ростехнадзоре.

При этом вопрос о проверках других объектов КТК в рамках этого техногенного события не стоит, уточнили в ведомстве.

"Проверки в отношении АО "КТК-Р" осуществляются в соответствии с ежегодным планом проведения контрольно-надзорных мероприятий, утвержденным прокуратурой, и в ходе мероприятий осуществления постоянного государственного надзора", - подчеркнули в пресс-службе Ростехнадзора.

Об аварии

Разлив нефти под Новороссийском произошел 7 августа. По оценкам Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. м, а объем разлившейся нефти - около 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН на основе данных со спутника оценил площадь нефтяного пятна почти в 80 кв. км.

По данным КТК, причиной выхода нефти стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства, которое могло произойти из-за заводского брака.