Туристы не аннулируют туры в Краснодарский край, несмотря на подтопления

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подтопления, затронувшие многие населенные пункты Краснодарского края, не привели к массовым аннуляциям туров. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

"Туристы с пониманием относятся к ситуации. Там, где целесообразно предлагать переселение, туроператоры предоставляют альтернативные варианты размещения. Аннуляций бронирований нет, но есть просьбы переносов сроков поездки либо замен гостиниц, но и они не носят массовый характер", - сказал он.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил снижение спроса на путевки в Краснодарский край. "Пока мы видим падение уровня бронирований на 15% по сравнению с прошлыми выходными. Также есть единичные аннуляции туров, около 2% туристов досрочно прекратили отдых", - пояснил он.

В пресс-службе туроператора "Интурист" объяснили, что большинство туристов надеются на восстановление хорошей погоды, именно поэтому аннуляции туров на ближайшие заезды минимальны. "Если говорить о текущих продажах, то они сократились незначительно, так как большинство туров с заездами в августе уже было забронировано начиная с зимы. В данный момент уже активно бронируется осень и новогодние праздничные заезды", - ответили в пресс-службе.

По данным Anex Tour, аннуляций туров не зафиксировано, изменений в спросе также не отмечено, поскольку в основном сейчас идут продажи на осенний и зимний периоды.