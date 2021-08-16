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Глава Приангарья попросил Путина о дотации в связи с выпадающими доходами бюджета региона

Губернатор сказал, что бюджет региона в 2021 году недополучит 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой финансово поддержать регион в связи с тем, что бюджет Приангарья в 2021 году недополучит 4,5 млрд рублей налога на прибыль.

"Налог на добычу полезных ископаемых: в этом году в федеральный бюджет наши компании перечислили порядка 30 млрд рублей, и наш налог на прибыль уменьшился - мы берем по году - на 4,5 млрд рублей. Мы бы хотели, чтобы нас поддержали. Я знаю, что в конце года будет какая-то дотация субъектам, которые в трудной экономической ситуации", - сказал губернатор в понедельник на встрече с главой государства.

Президент поручил руководителю региона подать соответствующие документы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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