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Профсоюз обратился к Абрамченко с просьбой помочь восстановить завод в Новосибирске

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" приостановили на 90 дней на основании решения суда

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить и восстановить одного из крупнейших в РФ производителей станков "Тяжстанкогидропресс", где сложилась тяжелая экономическая ситуация. Об этом ТАСС сообщил в понедельник председатель организации Евгений Плахов.

"Было направлено обращение к вице-премьеру Абрамченко как к куратору Сибирского федерального округа. Просим помочь завод восстановить, чтобы к зиме он встал на ноги", - сказал Плахов.

Ранее на заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. Весной предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория ВалериевнаНовосибирская область
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