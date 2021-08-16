Титов призвал снизить тарифы на электроэнергию для предприятий Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым снизить тарифы на электроэнергию для работающих в Санкт-Петербурге производственных предприятий, что поможет поддержать их в кризис. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в понедельник ТАСС в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Титов посетил в городе стекольный завод "АКМА" и прядильно-ниточный комбинат "Красная нить".

"Исходя из встреч, которые у нас проходят, мы можем сделать неутешительный вывод: далеко не очень хорошо себя чувствует производственный бизнес, потому что издержки растут. Электроэнергия у нас дороже, чем в Америке. Например, в Санкт-Петербурге - 9 рублей за киловатт-час. У нас были сведения о высоких тарифах по Бурятии и еще нескольким регионам", - сказал Титов, призвав выровнять тарифы.

Проблемы производственных предприятий, по словам уполномоченного, резко обострились на фоне роста внутренних цен на дерево и металлы. В этих условиях, подчеркнул он, правительство должно уделять особое внимание удерживанию тарифов монополий и доступности заемных денег, которые после повышения ключевой ставки стали еще более дорогими.

"Иначе производить в России окончательно станет невыгодно, придется закупать продукцию за рубежом и платить втридорога", - резюмировал бизнес-омбудсмен.