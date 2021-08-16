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Пандемия COVID-19

Титов предложил ввести для пострадавшего бизнеса новые меры поддержки занятости

По словам бизнес-омбудсмена, "самый оптимальный вариант - сделать как в Европе: чтобы государство взяло на себя оплату труда - до 80% от общего объема зарплаты выплачивать за счет бюджета"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург предложил ввести новые меры поддержки занятости для предприятий, которые не смогли восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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"Я бы проговорил, что нужна новая программа ФОТ 2.0 (программа кредитования бизнеса под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости), потому что она была намного более выгодней и интересней, чем ФОТ 3.0 (кредитование под 3% годовых для невосстановившихся отраслей). Или можно возобновить субсидии на заработную плату. Но самый оптимальный вариант - сделать как в Европе: чтобы государство взяло на себя оплату труда - до 80% от общего объема зарплаты выплачивать за счет бюджета", - сказал Титов в понедельник ТАСС.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии сохранения заемщиками к 1 апреля 2021 года 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичПандемия COVID-19
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