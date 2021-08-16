Росприроднадзор запросил данные для проверок терминалов портов по перевалке нефтепродуктов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор направил в органы власти запросы на получение сведений для проведения проверок операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов, по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Что известно о разливе нефти под Новороссийском

"К исполнению данного поручения Росприроднадзор приступил незамедлительно. Подготовлены и направлены соответствующие запросы в адреса государственных органов власти в целях получения сведений, необходимых для организации и проведения проверок", - отметили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, в России работают 67 морских портов, в каждом из которых осуществляют деятельность несколько операторов. "Учитывая ранее запланированные проверки, которые служба не может отменить или перенести, будет составлен график проверок операторов морских терминалов", - добавили в ведомстве.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору и Ростехнадзору провести проверку операторов терминалов морских портов, осуществляющих перевалку нефтепродуктов, после разлива нефти под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).