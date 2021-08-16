Тюменские власти подали заявку на рейсы из Тобольска в Москву, Петербург и Екатеринбург

ТЮМЕНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Тюменской области подало заявку на три авиарейса из нового аэропорта Тобольска, завершение строительства которого запланировано на 2021 год, в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в эфире телеканала "Тюменское время".

"Мы направили заявку в Росавиацию на три направления: Тобольск - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, - три крупных города, с той целью, чтобы сформировать туристический поток из густонаселенных регионов. Сегодня до Тобольска из Тюмени можно добраться и поездом, и по автодороге. Когда оператор аэропорта даст нам сигнал, что такой рейс нужен, конечно, будем [вводить]. Хотя тут лететь совсем немного, больше времени уйдет на досмотровые процедуры", - сказал он.

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Сообщалось, что ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется со второй половины 2021 года. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Тобольск, введенная в эксплуатацию в марте 2021 года, позволяет принимать среднемагистральные самолеты. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.