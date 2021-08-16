Шанхай к 2025 году доведет число установленных базовых станций 5G до 70 тыс. единиц

ШАНХАЙ, 16 августа. /ТАСС/. Общее число установленных в Шанхае к 2025 году базовых станций для связи стандарта 5G будет доведено до 70 тыс. единиц. Соответствующая задача, как пишет в понедельник информационный ресурс Penpai, поставлена в принятом плане развития телекоммуникационной сферы в мегаполисе.

За годы 13-й пятилетки (2016-2020) в Шанхае, согласно официальным данным городского управления телекоммуникационной сферой, было установлено свыше 31,1 тыс. базовых станций 5G, а общее число абонентов этого стандарта связи превысило 8,5 млн.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. К настоящему времени общее количество установленных базовых станций 5G в стране превысило 916 тыс. единиц, а к концу года их должно быть уже порядка 1,4 млн.