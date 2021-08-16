Трутнев заявил, что в ближайшие пять лет Россия освоит Курилы за счет создания офшора

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Правительство России планирует увеличить темпы освоения Курильских островов в ближайшие пять лет, в том числе за счет создания там свободной налоговой зоны. Об этом сообщил в интервью ГТРК "Владивосток" вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Там сегодня небольшие поселки на островах, хорошо работающие эффективные рыбозаводы, только их тоже мало. А преференциальный режим в том ракурсе, в котором Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр] поручил Министерству финансов и нам разработать - это, по сути дела, российский офшор. <...> Территория, в которой остаются только налоги на доходы физических лиц. И я уверен, что такой преференциальный толчок развитию островов будет услышан и российскими предпринимателями, и нашими соседями. Мы очень надеемся, в течение ближайших пяти лет, я уверен в том, что мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов. Мы их просто освоим", - сказал Трутнев.

Он добавил, что сегодня все в России понимают: Курильские острова были и остаются "нашей землей". Но этой земле необходим больший масштаб освоения, чтобы вопросов о ее принадлежности не возникало.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов, в частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.