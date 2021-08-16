Кабмин для контроля финансовой устойчивости ВЭБ.РФ утвердил новую редакцию меморандума

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике развития ВЭБ.РФ. В частности, ряд изменений в документ направлен на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ, говорится в пресс-релизе госкорпорации.

Меморандум обозначает роль ВЭБ.РФ в реализации инициатив правительства России в сфере социально-экономического развития страны. В частности, госкорпорация выступает координатором проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений, развитие инфраструктуры и инноваций, развитие и поддержку экспорта российской промышленной продукции, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания.

Документ также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ, в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты.

При этом меморандум фиксирует роль ВЭБ.РФ в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России, что предусмотрено федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". "ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors). Корпорация исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества", - отмечается в документе.

"С утверждением Меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Ранее были внесены изменения в федеральный закон "О ВЭБ.РФ". Меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет её клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ.РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты", - прокомментировал председатель наблюдательного совета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко. Он добавил, что в рамках новой конструкции правительство России настраивает всю систему институтов развития для активной работы по достижению национальных целей.

Финансовая устойчивость госкорпорации

Ряд изменений в меморандуме направлен на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБ.РФ. Наряду с действующими ранее показателями финансовой устойчивости (коэффициенты достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), также вводится коэффициент финансового рычага. Вместе с тем меморандум предусматривает предварительное рассмотрение ряда методологических документов межведомственной рабочей группой при Банке России.

Кроме того, вводится требование о проведении стресс-тестирования достаточности капитала и ликвидных активов в соответствии со сценариями стресс-тестирований, которые утверждает Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности (НСФС).

Информация о соблюдении показателей финансовой устойчивости, а также о результатах проведения стресс-тестирований достаточности капитала и ликвидных активов на систематической основе будет предоставляться межведомственной рабочей группе при Банке России и Национальному совету по обеспечению финансовой стабильности. Информации о соблюдении показателей финансовой устойчивости также будет раскрываться в годовой и промежуточной финансовой отчетности ВЭБ.РФ и на официальном интернет-сайте.

Новые инструменты контроля финансовой устойчивости ВЭБ.РФ, более тесное взаимодействие с Банком России и НСФС повысит доверие инвесторов и партнеров ВЭБ.РФ. "Это расширит инвестиционные возможности корпорации развития, создаст дополнительные условия для эффективного партнерства с бизнесом, в том числе коммерческими банками. В результате вырастут экономические и социальные эффекты деятельности ВЭБ.РФ", - пояснили в компании.

Новая редакция меморандума также устанавливает дополнительные возможности ВЭБ.РФ по ряду других направлений, в том числе приобретения и реализации ценных бумаг, услуг букраннера (андеррайтера), работы с проблемными активами.

Документ дополнительно фиксирует роль ВЭБ.РФ как координатора организаций развития, в том числе в проведении анализа эффективности деятельности, мониторинге, в оценке и контроле рисков по финансовому состоянию, содействии в привлечении рыночного фондирования.