ЦБ расширил для банков возможности инвестирования в долговые инструменты ВЭБ.РФ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет директоров Банка России утвердил изменения, согласно которым рублевые кредитные требования российских коммерческих банков к ВЭБу - и по облигациям, и по межбанковским кредитам - теперь будут взвешиваться с пониженным коэффициентом риска в размере 20% при расчете обязательных нормативов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России утвердил изменения в инструкцию № 199-И1, предусматривающие взвешивание всех номинированных и фондированных в рублях кредитных требований банков к государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" с коэффициентом риска в размере 20% при расчете пруденциальных нормативов банков (ранее - от 20 до 100% в зависимости от параметров кредитного требования)", - сообщил регулятор.

ЦБ отмечает, что изменения внесены в связи с проводимой реформой институтов развития, направленной на стимулирование экономики и финансирование инвестиционных проектов, а также утверждением нового меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

По словам старшего банкира - члена правления ВЭБа Константина Вышковского, решение ЦБ расширит возможности инвестирования в инструменты института развития.

"Новая оценка Банка России существенно расширяет возможности российских банков по инвестированию в долговые инструменты ВЭБ.РФ. Данные регуляторные изменения создают необходимые предпосылки для наращивания объемов рыночного фондирования деятельности ВЭБ.РФ по кредитованию важнейших для национальной экономики проектов, качественно меняющих жизнь людей. Рассчитываем, что уже в ближайшее время сможем воспользоваться преимуществами данного нововведения", - сообщил Вышковский журналистам.