Первый в Югре металлургический комплекс планируется запустить в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Металлургический комплекс мощностью 100 тыс. тонн планируется запустить в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в 2022 году. Он позволит создать более 300 рабочих мест, сообщила пресс-служба Фонда развития Югры.

"В Сургуте планируется создание металлургического комплекса мощностью 100 тыс. тонн. Поставка оборудования и запуск производства планируются в середине 2022 года, а выход на проектную мощность - в 2023 году", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с запуском данного производства создается новая для региона отрасль - металлургия, в том числе переработка лома черных металлов. "Металлургическая отрасль является одним из перспективных направлений в рамках работы правительства Югры по диверсификации экономики и поиску новых точек роста. В результате реализации проекта Югра получит 315 новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, налоговые отчисления - 1,59 млрд рублей после выхода на проектную мощность", - уточнили в пресс-службе.

В свою очередь экспертный совет фонда принял решение о предоставлении льготного финансирования на пять лет под 3% годовых. На данные средства инвестор - "Сургутский металлургический комплекс" - намерен приобрести плавильные печи, прокатный стан, кислородную станцию, газопоршневые установки для генерации электроэнергии, очистные сооружения, вспомогательное оборудование для подготовки лома металлов. На производственной площадке предприятия также запланировано строительство ряда объектов инженерной инфраструктуры.

По словам директора Фонда развития Югры Сергея Афанасьева, которые приводятся в сообщении, продукция металлургического комплекса - металлопрокат и арматура - будут востребованы строительной отраслью Югры.